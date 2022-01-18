Шотландия отменяет большинство карантинных ограничений

Шотландия с 24 января планирует отменить ряд карантинных ограничений в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Первый министр Никола Стерджен заявила в парламенте, что Шотландия прошла поворотную точку в волне эпидемии, вызванной штаммом "Омикрон".

"Хотя мы имеем все больше оснований для оптимизма, каждый из нас все еще должен вносить свой вклад для того, чтобы замедлять распространение вируса", - отметила она.

С понедельника снова будут разрешены массовые мероприятия в помещениях без ограничений и работа ночных клубов, отменяется рекомендация собираться компаниями из более чем трех домохозяйств.

В то же время, людей просят и дальше по возможности работать из дома и профилактически делать тест перед встречей компаниями. Также сохраняется масочный режим в общественном транспорте и публичных помещениях.

С этого понедельника уже отменили ограничения на количество участников мероприятий на улице, в том числе на футбольных матчах.

За последние три дня в Шотландии зарегистрировали чуть более 20 тысяч заражений коронавирусом, тогда как за эти же три дня на прошлой неделе - 36,5 тысячи. Доля положительных тестов среди всех сделанных снизилась с 30% в начале месяца до 20%. Число госпитализаций также снижается.

Как сообщалось, в правительстве Бориса Джонсона рассматривают вариант с весны отменить в Англии все ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

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