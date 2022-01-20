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Прем'єрка Фінляндії: будуть жорсткі санкції в разі вторгнення РФ в Україну

Четвер, 20 січня 2022, 11:37

Фінляндія готова підтримати своїх європейських союзників і США, запровадивши жорсткі санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін в інтерв'ю Reuters, пише "Європейська правда".

"Вони матимуть дуже значний вплив, і санкції будуть надзвичайно жорсткими", - сказала Марін.

Водночас вона зазначила, що "дуже малоймовірно", що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО під час її повноважень.

"Фінляндія сама вирішує, коли йдеться про її зовнішню політику і безпеку. Ніхто не може на нас впливати, ні США, ні Росія. Ми самі ухвалимо рішення", - сказала Марін.

Фінляндія має спільний кордон з Росією довжиною 1340 км, але поки вирішила лише поглиблювати співпрацю з НАТО, а не приєднуватися до нього.

У вівторок президент США Джо Байден зателефонував президенту Фінляндії Саулі Нііністьо, щоб вдруге за місяць обговорити "важливість тісного оборонного партнерства Фінляндії зі Сполученими Штатами і НАТО".

Останні опитування показують, що майже третина жителів Фінляндії виступають за приєднання своєї країни до Північноатлантичного альянсу.

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Фінляндія Україна-НАТО Росія

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