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Премьер Финляндии: будут жесткие санкции в случае вторжения РФ в Украину

Четверг, 20 января 2022, 11:37

Финляндия готова поддержать своих европейских союзников и США, введя жесткие санкции против России, если она нападет на Украину.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

"Они будут иметь очень значительное влияние, и санкции будут очень жесткими", - сказала Марин.

В то же время она отметила, что "очень маловероятно", что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО во время срока ее полномочий.

"Финляндия сама решает, когда речь идет о ее внешней политике и безопасности. Никто не может на нас влиять - ни США, ни Россия. Мы сами примем решение", - сказала Марин.

У Финляндии есть общая граница с Россией протяженностью 1340 км, но пока страна решила лишь углублять сотрудничество с НАТО, а не присоединяться к нему.

Во вторник президент США Джо Байден позвонил президенту Финляндии Сауле Ниинистьо, чтобы второй раз за месяц обсудить "важность тесного оборонного партнерства Финляндии с Соединенными Штатами и НАТО".

Последние опросы показывают, что около трети жителей Финляндии выступают за присоединение своей страны к Североатлантическому альянсу.

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Финляндия Украина-НАТО Россия

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