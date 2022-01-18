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Укр / Рус

Спротив членству в НАТО серед фінів впав до рекордно низького рівня

Вівторок, 18 січня 2022, 13:49

Майже третина жителів Фінляндії виступають за приєднання своєї країни до Північноатлантичного альянсу.

Такими є результати опитування GALLUP  для газети Helsingin Sanomat.

Кількість прихильників членства зросла на вісім відсоткових пунктів з кінця 2019 року. Підтримка членства у НАТО зараз складає 28% — це найвищий показник за всю історію опитувань газети, хоча кілька разів цифра була близькою.

Однак найбільш різкі зміни відбулися серед противників членства в НАТО. Ще ніколи не було так мало опонентів членства у опитуваннях Helsingin Sanomat, як зараз. Вперше в історії опитувань опір впав нижче 50 відсотків.

Починаючи з 2002 року, газета 23 рази опитувала громадян з приводу членства в Альянсі. Число противників вступу до НАТО завжди було не менше 53% і не більше 68%. Зараз є лише 42% опонентів членства.

Ще одна велика зміна – рекордна частка тих, хто не визначився. 30% респондентів сказали, що не можуть висловити свою позицію щодо НАТО.

Цей показник на шість процентних пунктів більше, ніж у попередньому опитуванні. У більшості випадків частка тих, хто не визначився, становила менше 20%.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна наразі не має планів щодо вступу до НАТО.

Фінляндія довгий час залишає двері в НАТО відкритими, заявляючи, що вона має право подати заявку на членство, якщо захоче.

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Фінляндія Альянс

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