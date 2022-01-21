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Блінкен: якщо хоч один військовий РФ перетне кордон України, це вважатиметься вторгненням

П'ятниця, 21 січня 2022, 08:58

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, пише "Європейська правда".

"Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми матимемо справу з дійсно глибокою проблемою. Тому що це буде дуже явна атака на Україну. Чи то один солдат, чи то тисяча. Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, але останнім часом Росія також відправила військових до Білорусі. Тому це реальний ризик", - сказав Блінкен.

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За його словами США і НАТО протягом багатьох років намагалися налагодити прозорі та позитивні відносини з Росією.

"На жаль, ці спроби були неодноразово відхилені Росією. Насправді в останні роки проблема була не в НАТО", - додав Блінкен.

Він зазначив, що не очікує прорив від переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві у п’ятницю, при цьому сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО минулого тижня.

Нагадаємо, 19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Після позапланового візиту до Києва та до Берліна Блінкен зустрінеться з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.

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США Україна-НАТО Росія

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