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Укр / Рус

Блинкен: если хоть один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением

Пятница, 21 января 2022, 08:58

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, пишет "Европейская правда".

"Если российский солдат пересечет границу с Украиной, мы будем иметь дело с действительно глубокой проблемой. Потому что это будет явная атака на Украину. То ли один солдат, то ли тысяча. Существует реальный риск и это высокий риск. Не только в Украине, но в последнее время Россия также отправила военных в Беларусь. Поэтому это реальный риск", – сказал Блинкен.

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По его словам, США и НАТО в течение многих лет пытались наладить прозрачные и положительные отношения с Россией.

"К сожалению, эти попытки были неоднократно отклонены Россией. На самом деле, в последние годы проблема была не в НАТО", - добавил Блинкен.

Он отметил, что не ожидает прорыва от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу, при этом надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

Напомним, 19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

После внепланового визита в Киев и Берлин Блинкен встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу 21 января.

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США Украина-НАТО Россия

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