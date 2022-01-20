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Укр / Рус

Зеленський відповів на заяву Байдена: незначних агресій та маленьких народів не буває

Четвер, 20 січня 2022, 17:04

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Джо Байдена про можливе "незначне вторгнення" Росії в Україну.

Свою реакцію глава держави розмістив у Twitter українською та англійською мовами, повідомляє "Європейська правда.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких", - зазначив він.

Зеленський додав, що говорить це як президент великої держави.

19 січня на пресконференції у Білому домі президент США Джо Байден сказав, що Росія дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.

"Росію буде притягнуто до відповідальності, якщо вона вторгнеться — і це залежить від того, що вона зробить. Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і врешті-решт нам доведеться  сперечатися щодо того, що робити і чого не робити, і таке інше. Але якщо вони справді зроблять те, на що вони здатні… подальше вторгнення в Україну стане катастрофою для Росії", - сказав президент США.

На питання про те, що він мав на увазі під "незначним вторгненням", Байден сказав, що союзники по НАТО не єдині в тому, як реагувати залежно від того, що саме робить Путін. 

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Зеленський Байден

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