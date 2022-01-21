У Швеції засудили чоловіка, який спалив перед Різдвом відомого солом’яного козла

Шведський суд засудив до шести місяців ув'язнення чоловіка, який підпалив знаменитого шведського солом'яного козла перед Різдвом.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

13-метровий гігантський солом'яний цап у місті Євле на східному узбережжі Швеції відомий у всьому світі тим, що його регулярно намагалися підпалити. З моменту свого створення у 1966 році солом'яна фігура горіла 30 разів. Востаннє він згорів у 2016 році.

Підпал стався в ніч проти 17 грудня. Незабаром після цього поліція заарештувала чоловіка, який мав на руках сажу. Камера відеоспостереження також зафіксувала, як він підповз до цапа та підпалив її.

Окружний суд міста визнав чоловіка винним у "завданні великої шкоди" і зобов'язав його виплатити 109 082 крони ($12 000) як компенсацію муніципалітету.

Чоловік, якого у шведських ЗМІ називають bockbrännare, або "спалювач кіз", спочатку прийняв звинувачення та компенсацію, але передумав у перший день судових слухань.

Він пояснив, що в ніч інциденту пив дезінфікуючий засіб для рук і то непритомнів, то приходив до тями. Коли чоловіка допитали, він сказав, що, на його думку, у людини, знятої на кадрах з камер відеоспостереження, була довша борода, але він міг позичити свій одяг.

Зрештою, чоловік заявив, що не визнає і не заперечує скоєння злочину.

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