Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Швеції спалили відомого солом’яного козла, якого попередні 4 роки вдавалось захистити

П'ятниця, 17 грудня 2021, 10:51

У Швеції в ніч на 17 грудня спалили цьогорічного солом’яного козла у місті Євле, встановленого перед Різдвом, та його меншу копію - після того, як чотири роки поспіль скульптуру вдавалося захистити від гарантованих спроб спалити її. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Cкульптуру гігантського козла з соломи на дерев’яному каркасі місто вперше встановило у 1966 році - як різдвяну прикрасу і додатковий магніт для туристів. Відтоді козел став традиційною окрасою муніципалітету, приваблюючи до себе і місцевих мешканців, і гостей. Його споруджують в останні дні листопада і відкривають для публіки на початку грудня.

Так само традиційними стали спроби спалити його. Така доля спіткала вже найпершого козла - його підпалили рівно опівночі з настанням нового року. Лише в окремі роки скульптурі пощастило пережити святковий період, попри те, що паліям загрожує адміністративна відповідальність. 

Останні 4 роки стали найтривалішим періодом за майже 50-річну історію традиції, коли козел не постраждав. 

У 2021 році місто встановило дві скульптури, що відбувається вже не вперше за останні роки - звичайну велику та меншу копію.

Близько 4 ранку 17 грудня поліція отримала повідомлення, що скульптура палає. До прибуття на місце пожежників козел майже повністю згорів, при цьому, спалили обидві скульптури.

 

40-річного палія затримали на місці, йому загрожує відповідальність за завдання значної матеріальної шкоди.

Муніципалітет має окремий сайт, присвячений Євльському козлу, також для нього ведуть акаунт у Twitter.



Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція курйози
powered by lun.ua

Статті

Нові ляпаси Росії: що увійшло до посиленої кримської резолюції ООН

Ми є реалістами і розуміємо, що заклики, занепокоєння і навіть засудження в тексті резолюцій не є інструментами примусу для РФ. 
17 грудня 2021 — Тетяна Печончик, Ольга Матюшина, Центр прав людини ZMINA

Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп

Чи достатньо зібрано доказів, щоб стверджувати про причетність попереднього президента США до спроби захоплення влади?
17 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Визнання на перспективу: про що домовлявся Зеленський під час саміту в Брюсселі

Локомотивом переговорів став Київ: вони вигідні нашій державі й присвячені намірам України та ще двох держав-партнерів рухатися до вступу в ЄС.
16 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда