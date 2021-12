У Швеції спалили відомого солом’яного козла, якого попередні 4 роки вдавалось захистити

У Швеції в ніч на 17 грудня спалили цьогорічного солом’яного козла у місті Євле, встановленого перед Різдвом, та його меншу копію - після того, як чотири роки поспіль скульптуру вдавалося захистити від гарантованих спроб спалити її.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Cкульптуру гігантського козла з соломи на дерев’яному каркасі місто вперше встановило у 1966 році - як різдвяну прикрасу і додатковий магніт для туристів. Відтоді козел став традиційною окрасою муніципалітету, приваблюючи до себе і місцевих мешканців, і гостей. Його споруджують в останні дні листопада і відкривають для публіки на початку грудня.

Так само традиційними стали спроби спалити його. Така доля спіткала вже найпершого козла - його підпалили рівно опівночі з настанням нового року. Лише в окремі роки скульптурі пощастило пережити святковий період, попри те, що паліям загрожує адміністративна відповідальність.

Останні 4 роки стали найтривалішим періодом за майже 50-річну історію традиції, коли козел не постраждав.

У 2021 році місто встановило дві скульптури, що відбувається вже не вперше за останні роки - звичайну велику та меншу копію.

🎶 I’m the one and only..🎶 Love that song by Chesney Hawkes❤️ #gävlebocken pic.twitter.com/xZslA4ea7z

Близько 4 ранку 17 грудня поліція отримала повідомлення, що скульптура палає. До прибуття на місце пожежників козел майже повністю згорів, при цьому, спалили обидві скульптури.

40-річного палія затримали на місці, йому загрожує відповідальність за завдання значної матеріальної шкоди.

Муніципалітет має окремий сайт, присвячений Євльському козлу, також для нього ведуть акаунт у Twitter.

Nooo, It's literally the worst feeling to go down in flames. 😭🥵 But the comeback is always stronger than the setback. And - I’ll be bock!#gävlebocken #alwaysremembermethisway pic.twitter.com/sX9OphWhkc