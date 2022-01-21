В Швеции осудили мужчину, который сжег перед Рождеством известного соломенного козла

Шведский суд приговорил к шести месяцам заключения мужчину, который поджег знаменитого шведского соломенного козла перед Рождеством.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

13-метровый гигантский соломенный козел в городе Евле на восточном побережье Швеции известен во всем мире тем, что его регулярно пытались поджечь. С момента создания в 1966 году соломенная фигура горела 30 раз. В последний раз она сгорела в 2016 году.

Поджог произошел в ночь на 17 декабря. Вскоре после этого полиция арестовала мужчину, у которого на руках были следы сажи. Камера видеонаблюдения также зафиксировала, как он подполз к козлу и поджег его.

Окружной суд города признал мужчину виновным в "нанесении большого ущерба" ​​и обязал его выплатить 109 082 кроны ($12 000) в качестве компенсации муниципалитету.

Мужчина, которого в шведских СМИ называют bockbrännare, или "сжигатель козлов", сначала принял обвинения и компенсацию, но передумал в первый день судебных слушаний.

Он объяснил, что в ночь инцидента пил дезинфицирующее средство для рук и то терял сознание, то приходил в себя. Когда мужчину допросили, он сказал, что, по его мнению, у человека, снятого на кадрах с камер видеонаблюдения, была более длинная борода, но он мог одолжить ему свою одежду.

В конце концов мужчина заявил, что не признает и не отрицает совершения преступления.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды