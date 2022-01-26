Британія не виключила персональних санкцій проти Путіна

Велика Британія не виключає запровадження санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна, якщо Росія спробує вторгнутися в Україну.

Про це заявила в середу міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми нічого не виключаємо", – сказала Трасс, коли її запитали, чи розглядатиме вона індивідуальні санкції проти Путіна.

"Ми підготуємо нове законодавство, щоб зробити наш режим санкцій жорсткішим, щоб ми могли націлюватись на більше компаній та фізичних осіб у Росії", – зазначила вона.

Санкції будуть "націлені на окремих осіб, вони будуть спрямовані на фінансові установи". Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зверненні до депутатів у вівторок назвав цей план "сильним пакетом санкцій".

Коментарі Трасс перегукуються з попередньою заявою президента США Джо Байдена, який у вівторок сказав, що може розглянути персональні санкції проти Путіна у разі нападу на Україну.

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