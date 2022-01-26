Байден пригрозив Путіну персональними санкціями у разі вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти Владіміра Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі The Guardian.

Рідкісна погроза санкцій з’явилася, коли НАТО перевів свої сили в режим очікування та посилив Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами у відповідь на нарощування військ Росії біля кордону з Україною.

Байден сказав, що якщо Росія атакує, це буде "найбільше вторгнення з часів Другої світової війни" і воно "змінить світ". Президент заявив, що розгляне можливість введення прямих санкцій проти Путіна на додачу до цілого ряду заходів, що розробляються.

"Так. Я б розглянув це", – відповів Байден, коли його запитали про можливі санкції проти Путіна.

Високопоставлений американський чиновник також виклав економічні санкції "з масовими наслідками", що виходять за рамки попередніх заходів, запроваджених у 2014 році після вторгнення Росії в український Крим.

Росія заперечує плани нападу і стверджує, що причиною кризи є дії НАТО і США. Москва вимагає гарантій безпеки від Заходу, включно з обіцянкою НАТО ніколи не приймати Україну в свої лави.

Зусилля врегулювати напруженість дипломатичним шляхом продовжуються, очікується, що в середу в Парижі зустрінуться офіційні особи Франції, Німеччини, Росії та України.

Погроза санкцій проти Путіна з’явилася в час коли США допомагають підготуватися до перенаправлення поставок природного газу з усього світу до Європи у випадку, якщо потік з Росії буде скорочено, щоб притупити найпотужнішу економічну зброю Путіна.

У вівторок американські чиновники заявили, що вони вели переговори зі світовими постачальниками і впевнені, що Європа не постраждає від раптової втрати енергії для опалення посеред зими.

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