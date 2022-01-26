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Великобритания не исключает персональных санкций против Путина

Среда, 26 января 2022, 10:47

Великобритания не исключает введения санкций против президента России Владимира Путина, если Россия попытается вторгнуться в Украину.

Об этом заявила в среду министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы ничего не исключаем", - сказала Трасс, когда ее спросили, будет ли она рассматривать индивидуальные санкции против Путина.

"Мы подготовим новое законодательство, чтобы сделать наш режим санкций более жестким, чтобы мы могли нацелиться на больше компаний и физических лиц в России", - отметила она.

Санкции будут "нацелены на отдельных лиц, они будут направлены на финансовые учреждения". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к депутатам во вторник назвал этот план "сильным пакетом санкций".

Комментарий Трасс перекликается с заявлением президента США Джо Байдена, который во вторник сказал, что может рассмотреть персональные санкции против Путина в случае нападения на Украину.

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Великобритания санкции Путин

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