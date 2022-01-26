Кулеба перерахував країни, які надали Україні додаткову оборонну підтримку
Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував країнам, які надали Україні додаткову оборонну підтримку.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на брифінгу в Києві.
Попри те, що наша держава не є членом НАТО, і дія статті 5 Північноатлантичного договору не поширюється на Україну, ми вдячні Сполученим Штатам, Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії, Чехії та іншим членам НАТО за виділення додаткової оборонної безпекової підтримки наших збройних сил", - заявив Кулеба.
За його словами, ця підтримка робить переговорну позицію України значно сильнішою.
"Ця сила потрібна саме для того, щоб її не довелося застосовувати", - зазначив міністр.
Нагадаємо, напередодні в аеропорт "Бориспіль" прибув третій літак від уряду США в рамках військової допомоги.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди