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Кулеба перерахував країни, які надали Україні додаткову оборонну підтримку

Середа, 26 січня 2022, 11:06

Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував країнам, які надали Україні додаткову оборонну підтримку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на брифінгу в Києві.

Попри те, що наша держава не є членом НАТО, і дія статті 5 Північноатлантичного договору не поширюється на Україну, ми вдячні Сполученим Штатам, Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії,  Чехії та іншим членам НАТО за виділення додаткової оборонної безпекової підтримки наших збройних сил", - заявив Кулеба.

За його словами, ця підтримка робить переговорну позицію України значно сильнішою.

"Ця сила потрібна саме для того, щоб її не довелося застосовувати", - зазначив міністр.

Нагадаємо, напередодні в аеропорт "Бориспіль" прибув третій літак від уряду США в рамках військової допомоги.

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Кулеба

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