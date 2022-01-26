Кулеба перечислил страны, предоставившие Украине дополнительную оборонную поддержку
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, которые предоставили Украине дополнительную оборонную поддержку.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на брифинге в Киеве.
"Несмотря на то, что наше государство не является членом НАТО, и действие статьи 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки наших вооруженных сил", – заявил Кулеба.
По его словам, эта поддержка усиливает переговорную позицию Украины.
"Эта сила нужна именно для того, чтобы ее не пришлось применять", – отметил министр.
Напомним, накануне в аэропорт Борисполь прибыл третий самолет от правительства США в рамках военной помощи.
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