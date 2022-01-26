Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба перечислил страны, предоставившие Украине дополнительную оборонную поддержку

Среда, 26 января 2022, 11:06

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, которые предоставили Украине дополнительную оборонную поддержку.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на брифинге в Киеве.

"Несмотря на то, что наше государство не является членом НАТО, и действие статьи 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки наших вооруженных сил", – заявил Кулеба.

По его словам, эта поддержка усиливает переговорную позицию Украины.

"Эта сила нужна именно для того, чтобы ее не пришлось применять", – отметил министр.

Напомним, накануне в аэропорт Борисполь прибыл третий самолет от правительства США в рамках военной помощи.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба

Статьи

А то Лукашенко нападет: ждать ли Украине российского нападения с территории Беларуси

Зачем Лукашенко военные учения на границе с Украиной? Соответствует ли воинственная риторика белорусского диктатора его истинным целям? (укр.)
26 января 2022 — Юрий Панченко, Мария Авдеева

Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе

Украина получает шанс приблизиться к инициативе Триморья, добившись статуса наблюдателя или даже полноценного членства (укр.)
25 января 2022 — Александр Сливчук, для Европейской правды

Ошибки Германии с оружием: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире

"Никакого оружия для кризисных районов" – по этой формуле уже много лет живет немецкая внешняя политика. Но к каким последствиям в реальной жизни приводит следование этому принципу? (укр.)
25 января 2022 — Марилуизе Бек, для Европейской правды