В Україну прибула третя партія військової допомоги США

В аеропорт "Бориспіль" прибув третій літак від уряду США в рамках військової допомоги.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, пише "Європейська правда".

"Чергова доставка міжнародної технічної допомоги від США для ЗСУ вже в Україні. Наразі партію зустрічають колеги з Міноборони та посольства США в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - повідомила вона.

За словами Маляр, у пакеті допомоги - сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

Вона подякувала американським партнерам за підтримку та практичну допомогу.

В аеропорту Бориспіль розвантажують літак з озброєнням зі США pic.twitter.com/npHxST0jYs — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 25, 2022

Перша з кількох партій пакета безпекової допомоги США Збройним силам України на суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту "Бориспіль".

23 січня в Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

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