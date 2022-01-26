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Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум 

Середа, 26 січня 2022, 19:36

Посол США у Москві Джон Салліван передав письмову відповідь США на російські вимоги щодо безпеки. 

Про це заявили в середу в МЗС РФ, повідомляє  "Європейська правда".

Як йдеться в опублікованому повідомленні, 26 січня заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко прийняв посла США Джона Саллівана на його прохання.

Україна і Грузія узгодили спільну позицію щодо безпекового ультиматуму Кремля 

"У ході зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь Адміністрації США на раніше поданий російською стороною проєкт двостороннього договору про гарантії безпеки", - заявили в російському міністерстві.

Раніше ЗМі повідомляли, що Салліван із папкою документів прибув до МЗС РФ.

Росіяни вимагали від США письмово відреагувати на їхній безпековий ультиматуми. Зокрема Росія запропонувала країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

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Росія США

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