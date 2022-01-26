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Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум по безопасности

Среда, 26 января 2022, 19:36

Посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ США на российские требования по безопасности.

Об этом заявили в среду в МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

Как говорится в опубликованном сообщении, 26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США Джона Салливана по его просьбе.

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"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - заявили в российском министерстве.

Ранее СМИ сообщали, что Салливан с папкой документов прибыл в МИД РФ.

Россияне требовали от США письменно отреагировать на их ультиматумы безопасности. В частности, Россия предложила странам НАТО взять на себя обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

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Россия США

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