Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум по безопасности

Посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ США на российские требования по безопасности.

Об этом заявили в среду в МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

Как говорится в опубликованном сообщении, 26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США Джона Салливана по его просьбе.

"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - заявили в российском министерстве.

Ранее СМИ сообщали, что Салливан с папкой документов прибыл в МИД РФ.

Россияне требовали от США письменно отреагировать на их ультиматумы безопасности. В частности, Россия предложила странам НАТО взять на себя обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.