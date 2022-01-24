Україна і Грузія узгодили спільну позицію щодо безпекового ультиматуму Кремля 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із грузинським колегою Давідом Залкаліані, у якій дипломати погодили спільну позицію про неприпустимість поступок Росії щодо інтеграції двох країн в НАТО.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

"Дмитро Кулеба та Давід Залкаліані узгодили спільну позицію: поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі. Міністри також скоординували подальші кроки у відносинах обидвох країн з Альянсом та ЄС", - повідомлили в МЗС.

Як відомо, Росія висунула вимогу до НАТО зобов'язатись не допустити подальшого розширення Альянсу на схід. Досі Москва не отримала згоди на свій ультиматум.

Кулеба поінформував Залкаліані про актуальну ситуацію з безпекою поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, а також про реалізацію Україною та міжнародними партнерами комплексного пакету стримування РФ від подальшої агресії.

Залкаліані, у свою чергу, висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації, запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Він також підтвердив відсутність намірів евакуювати членів сімей та співробітників грузинського посольства у Києві.

Кулеба також порушив питання дотримання законних прав та інтересів громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Міністр закликав грузинську владу допустити до нього українського лікаря для здійснення медичного огляду.

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