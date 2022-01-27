Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Каталонії офіційно виправдали сотні жінок, страчених за "чаклунство"

Четвер, 27 січня 2022, 10:14

Регіональний парламент Каталонії своєю резолюцією офіційно виправдав сотні жінок, страчених у XV-XVIII сторіччях за звинуваченнями у "чаклунстві".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

За даними іспанських дослідників, Каталонія стала одним із перших регіонів Європи, де почалося масове "полювання на відьом", і тут катували і стратили чи не найбільше невинно звинувачених. 

У Німеччині церква через 400 років вибачилася за спалення "відьом" 

За словами депутатів, долучених до роботи над текстом резолюції, є підтверджені дані про понад 700 жінок, яких катували і стратили під час цих переслідувань. "Відьом" найчастіше починали шукати після неврожаїв або несподіваної смерті дітей чи худоби. 

Пронезалежницькі та ліві групи у своїх виступах також запропонували називати вулиці іменами закатованих жінок.

З подібними ініціативами для відновлення справедливості раніше виступали і в інших країнах Європи. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди

Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій

"Для Зеленського проблема номер один – це не постачання зброї. Головна мегазадача – це реальна експансія німецького бізнесу в Україну".
26 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Більше підтримки для України: чого чекають від своїх урядів громадяни європейських країн

Чи готові західні лідери посилити дипломатію не самими лише санкціями, а й військовою підтримкою в разі найгіршого сценарію?
26 січня 2022 — YES, Карл Більдт, Александр Квасневський, Віктор Пінчук, Андерс Фог Расмуссен