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В Каталонии официально оправдали сотни женщин, казненных за "колдовство"

Четверг, 27 января 2022, 10:14

Региональный парламент Каталонии своей резолюцией официально оправдал сотни женщин, казненных в XV-XVIII веках по обвинению в "колдовстве".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

По данным испанских исследователей, Каталония стала одним из первых регионов Европы, где началась массовая "охота на ведьм", и здесь пытали и казнили едва ли не больше всего невиновных обвиняемых.

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По словам депутатов, вовлеченных в работу над текстом резолюции, есть подтвержденные данные о более чем 700 женщинах, которых пытали и казнили во время этих преследований. "Ведьм" чаще всего начинали искать после неурожаев или неожиданной смерти детей или скота.

Выступающие за независимость региона и левые группы в своих выступлениях также предложили называть улицы именами замученных женщин.

С подобными инициативами по восстановлению справедливости ранее выступали и в других странах Европы.

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