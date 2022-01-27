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Угорщина: позиція Києва щодо прав меншин обмежує будь-яку підтримку в конфлікті

Четвер, 27 січня 2022, 12:13

Якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Петер Сійярто в інтерв’ю проурядовому виданню Magyar Nemzet.

"Я чесно сказав своїм колегам з ЄС і НАТО, що якщо українці не відступлять від цієї політики, це серйозно обмежить можливості уряду Угорщини надавати будь-яку підтримку Україні, в тому числі у разі конфлікту", - сказав Сійярто.

Глава МЗС заявив, що президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Віктором Орбаном наприкінці минулого року "дуже позитивно змалював майбутнє двосторонніх відносин, а потім вніс в український парламент законопроєкт, який говорить, що подвійне громадянство не дає права на державну посаду".

"Це означає, що він хоче майже повністю виключити угорців від приналежності до національних громад. Наведу інший приклад: українці звернулися до нас із проханням допомогти постачати газ в Україну через Угорщину. Ми сказали цьому "так", за перші три місяці року через Угорщину в Україну стало можливим транспортувати 700 мільйонів кубометрів газу, що є одним із найбільш значущих імпортів із заходу. Водночас у питаннях, що стосуються угорської національної спільноти, прогресу не досягнуто", - сказав міністр.

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва.

Як відомо, Угорщина тривалий час блокує інтеграцію України в НАТО через мовний закон, який позбавляє етнічних угорців права на навчання у старших класах рідною мовою.

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