Глава МЗС Угорщини назвав умову для підтримки євроатлантичних прагнень України

Угорщина незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю російській агенції ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - сказав Сійярто.

За його словами, у Будапешті не задоволені ситуацією із правами етнічних угорців в Україні.

"Їх права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються. Закон, який забороняє особам із подвійним громадянством обіймати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", - сказав Сійярто.

Наприкінці грудня Сійярто отримав у Москві "орден Дружби" за заслуги у розвитку двосторонніх відносин з Росією.

Як відомо, Угорщина тривалий час блокує інтеграцію України в НАТО через мовний закон, який позбавляє етнічних угорців права на навчання у старших класах рідною мовою.

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