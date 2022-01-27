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Венгрия: позиция Киева по поводу прав меньшинств ограничивает любую поддержку в конфликте

Четверг, 27 января 2022, 12:13

Если украинцы не отступят от своей политики по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать какую-либо поддержку Киеву в конфликте с РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью проправительственному изданию Magyar Nemzet.

"Я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что если украинцы не отступят от этой политики, это серьезно ограничит возможности правительства Венгрии оказывать любую поддержку Украине, в том числе, в случае конфликта", - сказал Сийярто.

Глава МИД заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Виктором Орбаном в конце прошлого года "очень положительно обрисовал будущее двусторонних отношений, а затем внес в украинский парламент законопроект, говорящий, что двойное гражданство не дает права на государственное должность".

"Это значит, что он хочет почти полностью исключить венгров от принадлежности к национальным общинам. Приведу другой пример: украинцы обратились к нам с просьбой помочь поставлять газ в Украину через Венгрию. Мы сказали этому "да", за первые три месяца года через Венгрию в Украину стало возможным транспортировать 700 миллионов кубометров газа, что является одним из наиболее значимых импортов с запада. В то же время, в вопросах, касающихся венгерского национального сообщества, прогресс не достигнут", - сказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия недовольна ситуацией с правами этнических венгров в Украине и потому продолжит блокирование евроатлантических стремлений Киева.

Как известно, Венгрия долго блокирует интеграцию Украины в НАТО из-за языкового закона, который лишает этнических венгров права на обучение в старших классах на родном языке.

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