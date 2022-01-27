Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Німеччина не поставляє зброю Україні через побоювання ескалації з боку РФ - глава Міноборони

Четвер, 27 січня 2022, 14:24

Уряд Німеччини не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт на пресконференції з британським колегою Беном Воллесом у Берліні, пише "Європейська правда".

"Це правда, що Німеччина вирішила не поставляти зброю, і ми вважаємо, що це правильне рішення, тому що боїмося, що це призведе до ескалації конфлікту. Ми хочемо робити свій внесок іншим чином", - сказала Ламбрехт.

Глава Міноборони Німеччини: ми не забули, що Росія - агресор

Вона зазначила, що необхідно продовжувати дипломатичні зусилля, і відзначила проведення першого за два роки засідання Ради Росія-НАТО.

"І зараз відбулися переговори у Нормандському форматі. Є багато способів для мирного розв’язання конфлікту, і на цьому ми маємо зосередитися, це те, що ми маємо робити", - додала міністр.

Ламбрехт підтвердила, що Німеччина отримала запит про допомогу від України, в тому числі на захисні жилети, "хоча це не ті цифри, які називалися".

Посол України в Берліні Андрій Мельник декілька днів тому повідомив виданню Handelsblatt, що Україна запитує "терміново про 100 000 шоломів та захисних жилетів" для добровольців.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" - Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Німеччина Україна-НАТО

Статті

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди

Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій

"Для Зеленського проблема номер один – це не постачання зброї. Головна мегазадача – це реальна експансія німецького бізнесу в Україну".
26 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Більше підтримки для України: чого чекають від своїх урядів громадяни європейських країн

Чи готові західні лідери посилити дипломатію не самими лише санкціями, а й військовою підтримкою в разі найгіршого сценарію?
26 січня 2022 — YES, Карл Більдт, Александр Квасневський, Віктор Пінчук, Андерс Фог Расмуссен