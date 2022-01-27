Германия не поставляет оружие Украине из-за опасений эскалации со стороны РФ - глава Минобороны

Правительство Германии не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине, пишет "Европейская правда".

"Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад иным образом", - сказала Ламбрехт.

Она отметила, что необходимо продолжать дипломатические усилия, и отметила проведение первого за два года заседания Совета Россия-НАТО.

"И сейчас состоялись переговоры в Нормандском формате. Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать", - добавила министр.

Ламбрехт подтвердила, что Германия получила запрос о помощи от Украины, в том числе о защитных жилетах, "хотя это не те цифры, которые назывались".

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник несколько дней назад сообщил изданию Handelsblatt, что Украина просит "срочно о 100 000 шлемах и защитных жилетах" для добровольцев.

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