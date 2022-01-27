Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Германия не поставляет оружие Украине из-за опасений эскалации со стороны РФ - глава Минобороны

Четверг, 27 января 2022, 14:24

Правительство Германии не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине, пишет "Европейская правда".

"Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад иным образом", - сказала Ламбрехт.

Глава Минобороны Германии: мы не забыли, что Россия – агрессор

Она отметила, что необходимо продолжать дипломатические усилия, и отметила проведение первого за два года заседания Совета Россия-НАТО.

"И сейчас состоялись переговоры в Нормандском формате. Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать", - добавила министр.

Ламбрехт подтвердила, что Германия получила запрос о помощи от Украины, в том числе о защитных жилетах, "хотя это не те цифры, которые назывались".

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник несколько дней назад сообщил изданию Handelsblatt, что Украина просит "срочно о 100 000 шлемах и защитных жилетах" для добровольцев.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" - Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это должно остановиться.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Германия Украина-НАТО

Статьи

Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

Формула "3+1", по которой Франция и Германия были на стороне Украины, дала трещину. Чтобы избежать худшего сценария, Киев должен действовать на упреждение.
27 января 2022 — Мария Золкина, для Европейской правды

Павел Климкин: Блицкриг на всю Украину невозможен, но для Киева в Кремле есть сценарий

"Для Зеленского проблема номер один – это не поставки оружия. Главная мегазадача – это реальная экспансия немецкого бизнеса в Украину" (укр.)
26 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Больше поддержки для Украины: чего ждут от своих правительств граждане европейских стран

Готовы ли западные лидеры усилить дипломатию не только санкциями, но и военной поддержкой в случае наихудшего сценария?
26 января 2022 — YES, Карл Бильдт, Александр Квасьневский, Виктор Пинчук, Андерс Фог Расмуссен