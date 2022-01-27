Глава Міноборони Німеччини: ми не забули, що Росія - агресор

Уряд Німеччини підтримує України на тлі деескалації з боку Росії і не забуває про те, хто насправді є агресором.

Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт на пресконференції з британським колегою Беном Воллесом у Берліні, пише "Європейська правда".

"Німеччина та Британія підтримують Україну різними шляхами, ми маємо спільну позиції щодо незаконної анексії Криму Росією. Нарощування Росіє військ на кордоні з Україною порушує правило мирного співіснування. Ми не забули, що Росія є агресором. Москва не має права вето на рішення її сусідів і це залишається одним з основних принципів європейської безпеки", - сказала Ламбрехт.

Вона також зазначила, що Німеччина планує і надалі надавати допомогу Україні на кшталт 5000 захисних шоломів, які Берлін планує передати.

"Ми на стороні України. Ми профінансували польовий госпіталь на суму понад 5 млн євро, ми одні з перших, коли йдеться про підтримку розвитку і співпрацю, ми надали 1,7 млрд (з 2014 року, - ред.), зокрема, на енергетичні проєкти та проєкти водопостачання", - сказала міністр.

Воллес своєю чергою сказав, що не дуже сподівається на зрушення у дипломатичних переговорах Заходу з Кремлем та "не оптимістичний" щодо того, чи вдасться стримати Путіна від нової агресії проти України.

Нагадаємо, НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Москва підтвердила, що отримала відповідь.

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