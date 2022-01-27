Президент Фінляндії: конфлікт довкола України ще можна вирішити мирним шляхом

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо вважає мирне вирішення конфлікту навколо України все ще можливим.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

За словами президента Фінляндії, ЄС є одним із основних учасників дискусій, спрямованих на пошук дипломатичного вирішення конфлікту.

Водночас він зізнався, що розраховував на якнайшвидшу реакцію з боку Євросоюзу.

Хоча вимоги Росії адресовані США, вони все ж таки зачіпають і країн-членів ЄС, заявив Ніїністьо.

Минулої п'ятниці президент Фінляндії провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Владіміром Путіним. Під час бесіди Ніїністьо наголосив на важливості збереження миру в Європі.

Як повідомлялося, Фінляндія готова підтримати своїх європейських союзників і США, запровадивши жорсткі санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну.