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Президент Фінляндії: конфлікт довкола України ще можна вирішити мирним шляхом

Четвер, 27 січня 2022, 15:54

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо вважає мирне вирішення конфлікту навколо України все ще можливим.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

За словами президента Фінляндії, ЄС є одним із основних учасників дискусій, спрямованих на пошук дипломатичного вирішення конфлікту.

Водночас він зізнався, що розраховував на якнайшвидшу реакцію з боку Євросоюзу.

Хоча вимоги Росії адресовані США, вони все ж таки зачіпають і країн-членів ЄС, заявив Ніїністьо.

Минулої п'ятниці президент Фінляндії провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Владіміром Путіним. Під час бесіди Ніїністьо наголосив на важливості збереження миру в Європі.

Як повідомлялося, Фінляндія готова підтримати своїх європейських союзників і США, запровадивши жорсткі санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну.

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Фінляндія Росія

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