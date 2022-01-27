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Президент Финляндии: конфликт вокруг Украины еще можно решить мирным путем

Четверг, 27 января 2022, 15:54

Президент Финляндии Саули Ниинистьо считает мирное разрешение конфликта вокруг Украины все еще возможным.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

По словам президента Финляндии, ЕС является одним из основных участников дискуссий, направленных на поиск дипломатического разрешения конфликта.

В то же время он признался, что рассчитывал на скорейшую реакцию со стороны Евросоюза.

Хотя требования России адресованы США, они все же затрагивают и страны-члены ЕС, заявил Ниинистьо.

В прошлую пятницу президент Финляндии провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время беседы Ниинистьо отметил важность сохранения мира в Европе.

Как сообщалось, Финляндия готова поддержать своих европейских союзников и США, введя жесткие санкции против России, если она нападет на Украину.

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