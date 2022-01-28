CNN: Зеленський та Байден посперечалися про рівень загрози нападу РФ
За інформацією від анонімного "українського посадовця високого рівня", президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.
Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова анонімного співрозмовника, пише "Європейська правда". Водночас, у Білому домі та Раді нацбезпеки США телерадіокомпанії не підтвердили такий опис розмови президентів.
Як розповів CNN український співрозмовник, розмова президентів була тривалою і відвертою, але проходила "не дуже гладко". За його словами, Байден казав Зеленському, що є загроза швидкої російської атаки і вторгнення майже безсумнівно буде, щойно трохи згодом у лютому грунт достатньо промерзне.
Зеленський, у свою чергу, наполягав, що загроза від Росії "небезпечна, але неоднозначна" і немає впевненості, що напад буде.
Співрозмовник сказав також, що Байден нібито казав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.
У Білому домі не погодилися з таким описом розмови.
Речниця Ради національної безпеки США Емілі Горні у своєму коментарі сказала, що анонімне джерело "злило неправдиву інформацію".
"Президент Байден сказав, що є явна ймовірність, що Росія може здійснити вторгнення до України у лютому. Він вже казав про це публічно, і ми попереджаємо про це вже місяцями. Повідомлення про щось іще, чи щось інакше - повністю неправдиві", - сказала вона.
За словами посадовця США у сфері нацбезпеки, розмова президентів тривала годину і 20 хвилин. Байден сказав Зеленському, що російське вторгнення потенційно можливе у лютому, але не казав, що воно неодмінно буде.
Речник Зеленського теж не погодився з описом розмови від анонімного джерела.
Нагадаємо, розмова президентів відбулася 27 січня.
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