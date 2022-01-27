Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Міністр оборони Британії "не оптимістичний" щодо шансів стримати Путіна від нової агресії

Четвер, 27 січня 2022, 14:01

Міністр оборони Британії Бен Воллес не дуже сподівається на зрушення у дипломатичних переговорах Заходу з Кремлем та "не оптимістичний" щодо того, чи вдасться стримати Путіна від нової агресії проти України.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Воллес зараз перебуває з поїздкою у Європі і серед головних її цілей - скоординувати дії з союзниками для стримування Росії та підтримки України на тлі скупчення військ РФ біля її кордонів. 

НАТО офіційно відмовив Росії у виконанні вимоги не приймати Україну

Воллес повідомив, що невдовзі відбудеться його візит до Москви та зустріч з міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу. 

У коментарі BBC Бен Воллес зазначив, що все ще бачить шанс стримати Росію від вторгнення в Україну, але "не має оптимізму" з цього приводу. 

Він зауважив також, що реакція Британії на демонстрацію сили Кремлем була "рішучішою, ніж багатьох інших". 

Минулого тижня Британія передала Україні 2000 одиниць легкої протитанкової зброї та інструкторів, які навчатимуть українських військових. За його словами, Британія не виключає надання Україні додаткової зброї. 

Воллес каже, що намагається переконати колег з інших країн також підтримувати Україну постачанням зброї, та додав, що бачить добудований, але не сертифікований "Північний потік-2" як один з ключових факторів тиску на Кремль у нинішній ситуації. 

Після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Бен Воллес зазначив, що Британія може збільшити присутність своїх сухопутних, морських та повітряних задля підтримки союзників у НАТО і стримування Росії від подальшої агресії. 

Нагадаємо, НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". 

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США "немає позитивної реакції" на головне питання.

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Росія Україна-НАТО

Статті

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди

Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій

"Для Зеленського проблема номер один – це не постачання зброї. Головна мегазадача – це реальна експансія німецького бізнесу в Україну".
26 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Більше підтримки для України: чого чекають від своїх урядів громадяни європейських країн

Чи готові західні лідери посилити дипломатію не самими лише санкціями, а й військовою підтримкою в разі найгіршого сценарію?
26 січня 2022 — YES, Карл Більдт, Александр Квасневський, Віктор Пінчук, Андерс Фог Расмуссен