Зеленський і Байден поговорили про подальшу підтримку України, посольство і "Нормандію"

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, у якій обговорили у тому числі дипломатичні зусилля для деескалації напруги та подальшу підтримку України на тлі російської загрози.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в комюніке обох сторін за підсумками розмови.

Білий дім зазначає, що Байден підтвердив готовність США дати рішучу відповідь, якщо президент РФ Владімір Путін наважиться на нову агресію.

Президент зазначив, що попри від’їзд родин співробітників посольства у Києві воно продовжує повноцінно працювати.

"Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкреслюючи принцип "нічого про Україну без України". Президент Байден передав підтримку США зусиль для врегулювання конфлікту у рамках Нормандського формату та висловив сподівання, що повторна домовленість 26 січня повернутись до режиму припинення вогню від липня 2020 року допоможе зменшити напругу і просувати виконання Мінських домовленостей", - зазначають у комюніке.

Джо Байден нагадав, що США надали Україні за 2021 рік понад пів мільярда доларів різної допомоги, та зазначив, що Вашингтон розглядає надання додаткової макроекономічної підтримки для української економіки в умовах тиску, що виник через стягнення Росією військ до кордонів України.

Володимир Зеленський подякував США і Байдену за непохитну підтримку України, лідертсво США у мобілізації світової спільноти для стримування Путіна і надану допомогу, зокрема у вигляді оборонної летальної зброї, зазначають у комюніке Офісу президента.

Зеленський привітав коментар Джо Байдена щодо посольства та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства в Києві.

"Володимир Зеленський висловив сподівання на здійснення Сполученими Штатами подальших кроків щодо посилення оборонної взаємодії та зміцнення оборонної спроможності нашої держави.

Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави в нинішній ситуації. Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України – як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій", - зазначає Офіс президента.

Щодо "Нормандії" у Зеленського додають, що він відзначив готовність України до проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

Розмова 27 січня була вже другою розмовою президентів України та США.

Нагадаємо, минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен був з візитом у Києві, перед тим як вирушити до Берліна і звідти - до Женеви для зустрічі з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим.

Днями США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки".

Серед іншого, НАТО у своїй письмовій відповіді Росії на її безпекові ультиматуми відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.