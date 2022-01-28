"Північний потік-2" не запустять у разі вторгнення РФ, зараз це шматок металу в океані – Нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Про це вона заявила на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"Що стосується "Північного потоку-2", то ми продовжуємо вести дуже сильні та чіткі розмови з нашими німецькими союзниками, і я хочу бути зрозумілою сьогодні. Якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не рухатиметься вперед", - сказала Нуланд.

Один із журналістів наполягав, що газопровід фізично вже добудований і ним можна постачати "хоч газ, хоч горілку, хоч оливкову олію".

У відповідь Нуланд пожартувала, що "добре б горілку чи оливкову олію", але зазначила, що газопровід не сертифікований.

"Як любить говорити сенатор Круз, зараз це шматок металу на дні океану. Його необхідно перевірити. Його необхідно сертифікувати. Він повинен отримати схвалення регулятора", – додала вона.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила санкціями проти "Північного потоку-2" у випадку подальшої агресії Росії проти України.

Як відомо, у листопаді 2021 року німецьке агентство призупинило процедуру сертифікації газопроводу до часу створення дочірньої компанії.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі - "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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