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"Северный поток-2" не запустят в случае вторжения РФ, сейчас это кусок металла в океане – Нуланд

Пятница, 28 января 2022, 09:53

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не заработает в случае вторжения России в Украину.

Об этом она заявила на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

"Что касается "Северного потока-2", то мы продолжаем вести очень сильные и четкие разговоры с нашими немецкими союзниками, и я хочу быть понятной сегодня. Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не будет двигаться вперед", - сказала Нуланд.

Один из журналистов настаивал, что газопровод физически уже достроен и им можно поставлять "хоть газ, хоть водку, хоть оливковое масло".

В ответ Нуланд пошутила, что "хорошо бы водку или оливковое масло", но отметила, что газопровод не сертифицирован.

"Как любит говорить сенатор Круз, сейчас это кусок металла на дне океана. Его нужно проверить. Его нужно сертифицировать. Он должен получить одобрение регулятора", – добавила она.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила санкциями против "Северного потока-2" в случае последующей агрессии России против Украины.

Как известно, в ноябре 2021 года немецкое агентство приостановило процедуру сертификации газопровода до создания дочерней компании.

Подробнее о возможностях остановки газопровода смотрите в видеоблоге - Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях

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США Северный поток-2 Россия

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