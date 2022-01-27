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Глава МЗС Німеччини пригрозила РФ санкціями проти "Північного потоку-2"

Четвер, 27 січня 2022, 14:13

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила жорсткими заходами у відповідь на подальшу агресію Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє FAZ.

"На випадок нової агресії у нас є широкий спектр відповідей, у тому числі щодо "Північного потоку-2", – сказала Бербок у четвер під час дебатів щодо ситуації довкола України в Бундестазі.

"Так, ми хочемо постійного діалогу. Ті, хто говорить, не стріляють", — підкреслила Бербок.

Але йдеться також про "твердість, яка безпомилково дає зрозуміти: наріжні камені європейського світопорядку не підлягають обговоренню", – сказала міністерка.

Раніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" не буде працювати, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Як відомо, у листопаді 2021 року німецьке агентство призупинило процедуру сертифікації газопроводу до часу створення дочірньої компанії.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі - "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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Німеччина Північний потік-2 санкції

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