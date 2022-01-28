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МЗС Німеччини заборонило експослу очолити компанію, яка управлятиме ділянкою "Північного потоку-2"

П'ятниця, 28 січня 2022, 10:33

Міністерство закордонних справ Німеччини заборонило колишньому послу в Саудівській Аравії Дітеру Вальтеру Галлеру працювати у компанії, створеній для управління німецькою частиною газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише німецьке видання ZEIT, повідомляє "Європейська правда".

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG, яка належить російському "Газпрому", створила дочірню компанію Gas for Europe і головою наглядової в грудні минулого року був призначений Галлер.

Однак, МЗС заборонило йому займатися цією діяльністю. Галлер, за даними МЗС, повідомив міністерству про свій намір почати роботу в дочірній компанії Nord Stream 2 як відставний чиновник.

Внутрішня експертиза показала, що "починати таку діяльність заборонено, оскільки це зачіпає інтереси служби". Згідно з інформацією видання, 27 січня Галлеру повідомили, що така діяльність буде заборонена.

Заснування Gas for Europe стало необхідним після того, як Федеральне мережеве агентство призупинило процес сертифікації газопроводу в листопаді минулого року, оскільки для цього була потрібна незалежна німецька експлуатаційна компанія. Nord Stream 2 AG тепер виконала цю вимогу, заснувавши Gas for Europe.

Федеральне мережеве агентство повідомило, що перевірка відповідності європейським та німецьким вимогам дочірньою компанією тепер є предметом подальшої процедури сертифікації.

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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Північний потік-2 Німеччина

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