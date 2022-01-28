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МИД Германии запретил экс-послу возглавить компанию по управлению участком "Северного потока-2"

Пятница, 28 января 2022, 10:33

Министерство иностранных дел Германии запретило бывшему послу в Саудовской Аравии Дитеру Вальтеру Галлеру работать в компании, созданной для управления немецкой частью газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет немецкое издание ZEIT, сообщает "Европейская правда".

Компания-оператор Nord Stream 2 AG, принадлежащая российскому "Газпрому", создала дочернюю компанию Gas for Europe и председателем наблюдательной в декабре прошлого года был назначен Галлер.

Однако МИД запретил ему заниматься этой деятельностью. Галлер, по данным МИД, сообщил министерству о своем намерении начать работу в дочерней компании Nord Stream 2 как отставной чиновник.

Внутренняя экспертиза показала, что "начинать такую ​​деятельность запрещено, поскольку это затрагивает интересы службы". Согласно информации издания, 27 января Галлеру сообщили, что подобная деятельность запрещена.

Основание Gas for Europe стало необходимо после того, как Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации газопровода в ноябре прошлого года, поскольку для этого требовалась независимая немецкая эксплуатационная компания. Nord Stream 2 AG теперь выполнила это требование, основав Gas for Europe.

Федеральное сетевое агентство сообщило, что проверка соответствия европейским и германским требованиям дочерней компанией теперь является предметом дальнейшей процедуры сертификации.

Ранее Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не начнет работать в случае вторжения России в Украину.

Подробнее о возможностях остановки газопровода смотрите в видеоблоге Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях

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Северный поток-2 Германия

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