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Байден заявив про плани перекидання військ у Східну Європу вже найближчим часом

Субота, 29 січня 2022, 14:27

Президент США Джо Байден заявив, що планує перекинути війська до Східної Європи "найближчим часом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Найближчим часом я переміщу війська до Східної Європи та країн НАТО — не так багато", — сказав Байден. Коментарі президента прозвучали після того, як Пентагон заявив, що сповістив до 8500 військовослужбовців щодо готовності для потенційного розгортання.

Зауваження президента були дещо сильнішими, ніж ті, які він зробив у Білому домі у вівторок, коли сказав: "Я, можливо, переміщу частину військ найближчим часом" до Європи.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив журналістам у Пентагоні в п’ятницю, що війська отримали повноваження "підвищити нашу готовність у випадку, якщо нам доведеться підсилити або допомогти нашим союзникам по НАТО". "Війна не неминуча" - зазначив він.

Як заявляють представники Пентагону та Білого дому, більшість нових американських сил приєднається до Сил реагування НАТО, але кількість країн, у яких вони можуть бути розгорнуті, невідома.

Росія зібрала понад 100 000 військовослужбовців уздовж кордону з Україною, а за останній тиждень почала розгортати сили в сусідній Білорусі – за її словами, для навчань.

Нинішні російські кроки "відчуваються по-іншому з точки зору того, що ми бачили в минулому. Це найбільше за масштабом скупчення сил, ніж все, що ми бачили останнім часом", – сказав Міллі.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною.

"Ми не вважаємо, що президент Путін ухвалив остаточне рішення щодо використання цих сил проти України. Тепер у нього явно є така можливість. І він має кілька варіантів, включаючи захоплення міст і значних територій, а також провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій. Справді, ми бачимо, як російські державні ЗМІ зараз говорять про ймовірну діяльність на сході України", -  сказав Остін.

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Росія США Байден

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