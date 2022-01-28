Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Пентагон: Путін явно має можливість напасти на Україну, але рішення ще не ухвалив

П'ятниця, 28 січня 2022, 20:44

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною.

Про це він сказав, виступаючи на брифінгу у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми не вважаємо, що президент Путін ухвалив остаточне рішення щодо використання цих сил проти України. Тепер у нього явно є така можливість. І він має кілька варіантів, включаючи захоплення міст і значних територій, а також провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій. Справді, ми бачимо, як російські державні ЗМІ зараз говорять про ймовірну діяльність на сході України", -  сказав Остін.

Путін заявив Макрону, що США і НАТО проігнорували ключове питання Росії

"Це те, до чого ми ставимося дуже серйозно, як сильний партнер України та як один із 30 членів НАТО. Ми єдині у протидії спробам Росії підірвати ці основні цінності та загрожувати миру та безпеці в Європі’, - додав він.

Водночас, за його словами, конфлікт із Росією через Україну "не є неминучим".

"Все ще є час та простір для дипломатії. Сполучені Штати, разом з нашими союзниками та партнерами, запропонували Росії шлях від кризи до більшої безпеки. Міністерство оборони продовжуватиме підтримувати ці дипломатичні зусилля", - сказав він. 

Остін також підтвердив, що США підтримують Україну, надаючи матеріали для забезпечення безпеки, і "стоять пліч-о-пліч" з союзниками по НАТО.

У п’ятницю в Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів.

Тим часом президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це, за його словами, шкодить економіці України. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Путін Росія

Статті

Кінець проросійського реваншу: як Чорногорія повертається на проєвропейський шлях

Найближчими днями просербський та проросійський уряд Чорногорії має піти у відставку. Та чи стане легкою перемога над "друзями Путіна"?
28 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди

Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій

"Для Зеленського проблема номер один – це не постачання зброї. Головна мегазадача – це реальна експансія німецького бізнесу в Україну".
26 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда