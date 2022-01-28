Пентагон: Путін явно має можливість напасти на Україну, але рішення ще не ухвалив

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною.

Про це він сказав, виступаючи на брифінгу у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми не вважаємо, що президент Путін ухвалив остаточне рішення щодо використання цих сил проти України. Тепер у нього явно є така можливість. І він має кілька варіантів, включаючи захоплення міст і значних територій, а також провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій. Справді, ми бачимо, як російські державні ЗМІ зараз говорять про ймовірну діяльність на сході України", - сказав Остін.

"Це те, до чого ми ставимося дуже серйозно, як сильний партнер України та як один із 30 членів НАТО. Ми єдині у протидії спробам Росії підірвати ці основні цінності та загрожувати миру та безпеці в Європі’, - додав він.

Водночас, за його словами, конфлікт із Росією через Україну "не є неминучим".

"Все ще є час та простір для дипломатії. Сполучені Штати, разом з нашими союзниками та партнерами, запропонували Росії шлях від кризи до більшої безпеки. Міністерство оборони продовжуватиме підтримувати ці дипломатичні зусилля", - сказав він.

Остін також підтвердив, що США підтримують Україну, надаючи матеріали для забезпечення безпеки, і "стоять пліч-о-пліч" з союзниками по НАТО.

У п’ятницю в Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів.

Тим часом президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це, за його словами, шкодить економіці України.

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