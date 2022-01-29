Байден заявил о планах перебрасывания войск в Восточную Европу уже в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил, что планирует перебросить войска в Восточную Европу в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"В ближайшее время я перемещу войска в Восточную Европу и страны НАТО - не так много", - сказал Байден. Комментарии президента прозвучали после того, как Пентагон заявил, что сообщил до 8500 военнослужащих по поводу готовности для потенциального развертывания.

Замечания президента были несколько сильнее тех, которые он сделал в Белом доме во вторник, когда сказал: "Я, возможно, перемещу часть войск в ближайшее время" в Европу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил журналистам в Пентагоне в пятницу, что войска получили полномочия "повысить нашу готовность в случае, если нам придется усилить или помочь нашим союзникам по НАТО". "Война не неизбежна" – отметил он.

Как заявляют представители Пентагона и Белого дома, большинство новых американских сил присоединятся к Силам реагирования НАТО, но количество стран, в которых они могут быть развернуты, неизвестно.

Россия собрала более 100 000 военнослужащих вдоль границы с Украиной, а за последнюю неделю начала развертывать силы в соседней Беларуси – по ее словам, для учений.

Нынешние российские шаги ощущаются по-другому с точки зрения того, что мы видели в прошлом. Это набольшее по масштабу скопление сил, чем все, что мы видели в последнее время", – сказал Милли.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты "очень серьезно" относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной.

"Мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение об использовании этих сил против Украины. Теперь у него явно есть такая возможность. И у него есть несколько вариантов, включая захват городов и значительных территорий, а также провокационные политические действия, такие как признание сепаратистских территорий . Действительно, мы видим, как российские государственные СМИ сейчас говорят о возможной деятельности на востоке Украины", - сказал Остин.