Латвія продовжила режим надзвичайної ситуації через коронавірус до 28 лютого

Кабінет міністрів Латвії продовжив дію режиму надзвичайної ситуації через COVID-19 до 28 лютого через зростання захворюваності і поширення нового штаму "Омікрон".

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Чинними залишаються майже всі обмеження, що нині діють, — з невеликими змінами. Усі, хто може, повинен працювати віддалено. Ті, хто змушений працювати поза домом, повинні обов'язково надати сертифікат про вакцинацію або перенесену хворобу.

Негативний результат тесту для невакцинованих та неперехворілих працівників більше не є перепусткою на роботу.

При цьому роботодавець має право за свої кошти організовувати тестування працівників. Але перебувати на робочому місці можуть лише вакциновані та перехворілі співробітники.

Школи та дитячі садки працюють очно, у колишньому режимі.

Щоб дозволити школярам віком від 12 років, які не вакциновані та не перехворіли, брати участь у спортивних тренуваннях у закритих приміщеннях, внесено поправку — перепусткою для участі стає негативний тест, зроблений не більше ніж за 72 години до заходу.

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