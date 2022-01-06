Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до 28 февраля

Кабинет министров Латвии продлил действие режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 28 февраля в связи с ростом заболеваемости из-за распространения нового штамма "Омикрон".

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

В силе остаются почти все действующие сейчас ограничения — с небольшими изменениями. Все кто может — должен работать удаленно. Те, кто вынужден работать вне дома, должны в обязательном порядке предоставить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни.

Негативный результат теста для невакцинированных и непереболевших сотрудников больше не является пропуском на работу.

При этом работодатель вправе за свои средства организовывать тестирование сотрудников. Но находиться на рабочем месте могут только вакцинированные и переболевшие сотрудники.

Школы и детские сады работают очно, в прежнем режиме.

Чтобы разрешить школьникам в возрасте от 12 лет, которые не вакцинированы 19 и не переболели, участвовать в спортивных тренировках в закрытых помещениях, внесена поправка — пропуском для участия становится негативный тест, сделанный не более чем за 72 часа до мероприятия.

Дошкольники могут тренироваться в помещении при условии, что они не пересекаются с учениками основной школы во время занятий. Участвовать в тренировках могут не более 20 учеников.