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Виконання вимог РФ знищить безпекову стратегію Швеції - головний військовий командувач

П'ятниця, 7 січня 2022, 13:13

Згода НАТО на виконання вимог РФ, в тому числі по обмеженню своєї діяльності у Європі, повністю підірве безпекову стратегію Швеції.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, про це заявив головний військовий командувач Швеції Мікаель Байден.

"Пропозиції щодо нового порядку безпеки зруйнують основи нашої структури політики безпеки", - сказав він.

"Ми прагнемо стати сильнішою оборонною силою в усіх категоріях та розвивати спільну оборону. Але це залежить від розвиненого міжнародного співробітництва",- додає генерал.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Стокгольм рішуче відкидає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймала нових членів.

"Ми зі шведського боку категорично відкидаємо всі переговори щодо суті європейського безпекового порядку. У нас має бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір щодо безпекової політики", - сказала Лінде.

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Швеція Україна-НАТО Росія Путін

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