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Швеція відкинула вимогу Росії до НАТО не приймати нових членів

П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:32

Швеція рішуче відкидає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймала нових членів.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми зі шведського боку категорично відкидаємо всі переговори щодо суті європейського безпекового порядку. У нас має бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір щодо безпекової політики", - сказала Лінде.

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Хоча вимоги Росії адресовані насамперед США та НАТО, вони також зачіпають Швецію, яка не входить до Альянсу, зазначила вона.

"Це дуже сильно стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО зменшить можливості для самостійного політичного вибору", - сказала міністр закордонних справ. 

Раніше цього місяця Фінляндія відповіла на вимогу Росії, заявивши, що має "національний простір для маневру", включаючи можливість подання заявки на членство в НАТО.

Лінде також висловила занепокоєння з приводу російської військової ескалації на кордоні з Україною. В останні кілька днів вона мала зустрічі з колегами у Великій Британії, країнах Північної Європи та Балтії, з якими обговорила ситуацію.

"Якщо щось трапиться у зв'язку з посиленням агресії проти України, ми діятимемо єдиним і дуже жорстким чином, запровадивши різні типи економічних санкцій", - сказала Лінде.

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Нагадаємо,  високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив 23 грудня журналістам, що Сполучені Штати готові провести переговори з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в січні.

Президент РФ Владімір Путін 23 грудня під час щорічної пресконференції в черговий раз повторив міф про те, що НАТО "обдурив" ​​Росію послідовними хвилями розширення з часів холодної війни.

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Швеція Україна-НАТО Росія Путін
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