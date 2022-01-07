Выполнение требований РФ уничтожит стратегию безопасности Швеции - главный военный командующий

Cогласие НАТО на выполнение требований РФ, в том числе по ограничению своей деятельности в Европе, полностью подорвет стратегию безопасности Швеции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил главный военный командующий Швецией Микаэль Байден.

"Предложения по новому порядку безопасности разрушат основы нашей структуры политики безопасности", - сказал он.

"Мы стремимся стать более сильной оборонной силой во всех категориях и развивать общую оборону. Но это зависит от развитого международного сотрудничества", - добавляет генерал.

Напомним, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов.

"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - заявила Линде.