Британія залучає військових медиків для протидії коронавірусу

Протягом найближчих трьох тижнів 200 військових медиків будуть направлені у шпиталі Лондону.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Серед них 40 лікарів та 160 допоміжних працівників.

Як зазначається, через новий штам Omicron лікарні в Лондоні сильно постраждали від відсутності персоналу. Натомість зріс тиск на лондонські лікарні - за останній місяць у лікарні з Covid перебувало 4 тисяч пацієнтів, тоді ,як на початку грудня – лише 1100.

За словами директорки Королівського коледжу медсестер в Англії Патрісії Маркіз, це рішення довело, що уряд не може заперечувати, що в Національній службі охорони здоров'я виникла "кадрова криза".

"Прем'єр-міністр та інші більше не можуть відкидати питання про здатність медичного персоналу надавати безпечну допомогу", - сказала вона.

Нагадаємо, на початку січня Британія вперше за час епідемії коронавірусу перетнула позначку у 200 000 нових заражень за добу. Досі серед країн Європи понад 200 тисяч випадків реєструвала тільки Франція.