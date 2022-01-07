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Британія залучає військових медиків для протидії коронавірусу

П'ятниця, 7 січня 2022, 15:43

Протягом найближчих трьох тижнів 200 військових медиків будуть направлені у шпиталі Лондону.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Серед них 40 лікарів та 160 допоміжних працівників.

Як зазначається, через новий штам Omicron лікарні в Лондоні сильно постраждали від відсутності персоналу. Натомість зріс  тиск на лондонські лікарні - за останній місяць у лікарні з Covid перебувало 4 тисяч пацієнтів, тоді ,як на початку грудня – лише 1100.

За словами директорки Королівського коледжу медсестер в Англії Патрісії Маркіз, це рішення  довело, що уряд не може заперечувати, що в Національній службі охорони здоров'я виникла "кадрова криза".

"Прем'єр-міністр та інші більше не можуть відкидати питання про здатність медичного персоналу надавати безпечну допомогу", - сказала вона.

Нагадаємо, на початку січня Британія вперше за час епідемії коронавірусу перетнула позначку у 200 000 нових заражень за добу. Досі серед країн Європи понад 200 тисяч випадків реєструвала тільки Франція.

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Коронавірус Велика Британія

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