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Коронавірус: Франція стала шостою країною світу з понад 10 млн заражень

Неділя, 2 січня 2022, 12:57

Згідно з офіційними даними, опублікованими в суботу, Франція стала шостою країною у світі, яка повідомила про понад 10 мільйонів випадків інфікування COVID-19 з моменту спалаху пандемії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Французькі органи охорони здоров’я 1 січня повідомили про 219 126 нових підтверджених випадків за 24 години.

Це був третій день поспіль з показником понад 200 тисяч заражень.

Франція приєдналася до США, Індії, Бразилії, Британії та Росії, які мають понад 10 мільйонів випадків.

Суботній показник був другим найвищим після рекорду в 232 200 у п’ятницю, коли президент Франції Еммануель Макрон попередив, що наступні кілька тижнів будуть важкими.

У своєму новорічному зверненні Макрон не згадав про необхідність більших обмежувальних заходів щодо охорони здоров’я, ніж уже оголошені, додавши, що уряд повинен утримуватися від подальшого обмеження індивідуальних свобод.

Як повідомлялося, кількість випадків коронавірусу у Європі з початку пандемії 1 січня перевищила 100 мільйонів – це більше як третина випадків COVID-19 у світі.

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Франція Коронавірус Епідемія у цифрах
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