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Укр / Рус

Британия привлекает военных медиков для противодействия коронавирусу

Пятница, 7 января 2022, 15:43

В ближайшие три недели 200 военных медиков будут направлены в госпитали Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Среди них 40 врачей и 160 вспомогательных работников.

Как отмечается, из-за нового штамма Omicron больницы в Лондоне сильно пострадали от отсутствия персонала. Зато выросло давление на лондонские больницы - за последний месяц в больнице с Covid находилось 4 тысяч пациентов, тогда как в начале декабря - только 1100.

По словам директора Королевского колледжа медсестер в Англии Патрисии Маркиз, это решение доказало, что правительство не может отрицать, что в Национальной службе здравоохранения возник "кадровый кризис".

"Премьер-министр и другие больше не могут исключать вопрос о способности медицинского персонала оказывать безопасную помощь", - сказала она.

Напомним, в начале января Британия впервые за время эпидемии коронавируса пересекла отметку в 200 000 новых заражений в сутки. До сих пор среди стран Европы более 200 тысяч случаев регистрировала только Франция.

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Коронавирус Великобритания

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