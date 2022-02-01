Готується нова зустріч радників "нормандської четвірки" в Берліні - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нової зустрічі радників лідерів Нормандського формату, яку планують провести в Берліні.

Про глава держави сказав на урочистому засіданні з нагоди відкриття сьомої сесії Верховної Ради, повідомляє "Європейська правда".

"Єдність розблокувала Нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію і мирне врегулювання. Вперше з 2019 року усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву.

Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, я сподіваюсь, буде домовленість щодо проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки", - заявив президент Зеленський.

Остання зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату відбулась 26 січня в Парижі. Президент Зеленський назвав конструктивним характер зустрічі.

Про підсумки цієї зустрічі читайте у статті: Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

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