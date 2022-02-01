У Данії припинили діяти усі коронавірусні обмеження

У Данії з 1 лютого коронавірус перестав вважатися "соціально критичною хворобою", відтак усі пов’язані з епідемією обмеження втратили чинність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

В країні більше не використовуватимуть ковід-сертифікат як перепустку на масові заходи, а використання маски у місцях скупчення людей чи як перепустки до певних закладів більше не є обов’язковим - крім будинків для літніх людей та медичних закладів. Бари і ресторани зможуть працювати без часових обмежень, відкриваються нічні клуби.

"Сьогодні ми прощаємося з обмеженнями і кажемо "привіт" тому життю, яке було до пандемії коронавірусу", - прокоментувала прем’єрка Метте Фредеріксен.

Вона зазначила, що поки не можна з певністю сказати, що всі обмеження назавжди залишаться у минулому.

"Ми не знаємо, чого чекати восени, чи не прийде ще якийсь новий штам", - пояснила Метте Фредеріксен.

Зазначимо, рішення про "відкриття" Данії приймали на піку рекордної хвилі епідемії. Ще з 16 січня уряд послабив карантинні обмеження та дозволив роботу низки закладів, які були зачинені з середини грудня. Епідемічна комісія аргументувала це тим, що домінуючий нині штам "Омікрон" рідше призводить до тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації.

Данія - серед європейських країн з найвищими показниками вакцинації, а підсилювальну третю дозу вакцини отримали понад 55% населення.

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