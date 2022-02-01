Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Данії припинили діяти усі коронавірусні обмеження

Вівторок, 1 лютого 2022, 10:49

У Данії з 1 лютого коронавірус перестав вважатися "соціально критичною хворобою", відтак усі пов’язані з епідемією обмеження втратили чинність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

В країні більше не використовуватимуть ковід-сертифікат як перепустку на масові заходи, а використання маски у місцях скупчення людей чи як перепустки до певних закладів більше не є обов’язковим - крім будинків для літніх людей та медичних закладів. Бари і ресторани зможуть працювати без часових обмежень, відкриваються нічні клуби. 

"Сьогодні ми прощаємося з обмеженнями і кажемо "привіт" тому життю, яке було до пандемії коронавірусу", - прокоментувала прем’єрка Метте Фредеріксен. 

Вона зазначила, що поки не можна з певністю сказати, що всі обмеження назавжди залишаться у минулому. 

"Ми не знаємо, чого чекати восени, чи не прийде ще якийсь новий штам", - пояснила Метте Фредеріксен.

Зазначимо, рішення про "відкриття" Данії приймали на піку рекордної хвилі епідемії. Ще з 16 січня уряд послабив карантинні обмеження та дозволив роботу низки закладів, які були зачинені з середини грудня. Епідемічна комісія аргументувала це тим, що домінуючий нині штам "Омікрон" рідше призводить до тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації. 

Данія - серед європейських країн з найвищими показниками вакцинації, а підсилювальну третю дозу вакцини отримали понад 55% населення.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Коронавірус

Статті

З Риму не втечеш: як лідера Італії вмовили йти на другий термін і що це означає для України

Результат президентських виборів в Італії став цілком позитивним для України. І це - на тлі ризиків перемоги відверто пропутінських кандидатів. 
1 лютого 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю

Канада пообіцяла надати Україні летальну зброю, проте швидко передумала. Що стало причиною такого розвороту? І чи є це питання остаточно закритим?
31 січня 2022 — Дмитро Шеренговський

Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною

Чи варто Києву приймати пропозицію Туреччини замінити Мінськ у діалозі з Кремлем? І чи немає там підводних каменів?
31 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда